MAAC men’s basketball schedule update

EDISON, N.J. (Jan. 25, 2021) – The Metro Atlantic Athletic Conference (MAAC) has announced changes in the 2020-21 men’s basketball conference schedule due to COVID-19 disruptions. All teams are affected by these changes.

There have been over 90 schedule changes for men’s basketball to date. At this point in time, there is only one game that remains on its originally scheduled date.

Changes include:

Men’s Schedule Changes:

Home Team Away Team Old Dates New Dates Canisius Iona Feb. 27 & 28 Feb. 12 & 13 Fairfield Canisius Mar. 4 & 5 Feb. 26 & 27 Iona Manhattan Feb. 17 & 24 Feb. 3 & 10 Iona Monmouth Feb. 6 & 7 Feb. 26 & 27 Iona Niagara Mar 4 & 5 Feb. 19 & 20 Iona Saint Peter’s Feb. 12 & 13 TBD Iona Siena Feb. 19 & 20 Mar. 4 & 5 Manhattan Fairfield Feb. 5 & 6 Mar. 4 & 5 Manhattan Monmouth Jan. 22 & 23 Feb. 5 & 6 Marist Iona Feb. 13 & 14 Feb. 5 & 6 Marist Quinnipiac Feb. 5 & 6 Feb. 26 & 27 Marist Siena Mar. 4 & 5 Jan. 29 & 30 Monmouth Fairfield Jan. 29 & 30 Feb. 19 & 20 Niagara Canisius Feb. 10 & 24 Mar. 4 & 5 Niagara Monmouth Feb. 19 & 20 Jan. 29 & 30 Niagara Siena Jan. 29 & 30 Feb. 12 & 13 Quinnipiac Iona Feb. 3 & 10 Feb. 17 & 24 Quinnipiac Saint Peter’s Mar. 4 & 5 Feb. 19 & 20 Quinnipiac Rider Feb. 19 & 20 Mar. 4 & 5 Rider Canisius Feb. 13 & 14 Feb. 5 & 6 Rider Monmouth Mar. 4 & 5 Feb. 12 & 13 Saint Peter’s Fairfield Feb. 26 & 27 Feb. 5 & 6 Saint Peter’s Marist Feb. 19 & 20 Feb. 12 & 13 Saint Peter’s Rider Feb. 6 & 7 Feb. 26 & 27 Siena Canisius Feb. 5 & 6 Feb. 3 & 17 Siena Manhattan Feb. 13 & 14 Feb. 26 & 27 Siena Quinnipiac Feb. 27 & 28 Feb. 5 & 6

*Sorted alphabetically by home team

